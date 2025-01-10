Переговоры Путина и Трампа: Какими будут границы и зона влияния России?

Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации. Какими будут границы и зона влияния Великой России в XXI веке, покажут ситуация на фронте и переговоры двух лидеров, уверен учредитель Царьграда Константин Малофеев.