«Моё счастливое детство» Специалисты отделения психолого-педагогической помощи ГБУ СО «Новоанннинский ЦСОН» в преддверии Дня защиты детей провели праздничное мероприятие «Моё счастливое детство».
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«Моё счастливое детство» Специалисты отделения психолого-педагогической помощи ГБУ СО «Новоанннинский ЦСОН» в преддверии Дня защиты детей провели праздничное мероприятие «Моё счастливое детство».