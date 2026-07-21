В рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета при УМВД России по г. Казани Ринат Хуснутдинов посетил подразделение по вопросам миграции и оценил качество оказания государственных...

Сотрудники подразделения подробно рассказали о своей деятельности и перечне предоставляемых услуг. Представитель Общественного совета, в свою очередь, проверил информационные стенды с размещенной справочной информацией, кабинеты, где осуществляется прием граждан.
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