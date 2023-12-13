Погода на выходных: Сугробы в Москве обнулят все прошлые рекорды

Высота сугробов в Москве достигнет рекордной высоты, обнулив все прошлые погодные рекорды. О том, чего ждать от погоды жителям столицы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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