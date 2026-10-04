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Аргументы недели

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Миллиард на дроны и геополитическая тишина: почему помощь Запада не спасет украинскую энергетику

Миллиард на дроны и геополитическая тишина: почему помощь Запада не спасет украинскую энергетику

Визит Фридриха Мерца в Киев, сопровождающийся громкими заявлениями о передаче Украине тысяч беспилотников и выделении миллиарда евро в качестве очередного транша помощи, выглядит не столько как акт бескорыстной поддержки, сколько как хорошо спланированная деловая поездка.

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