Миллиард на дроны и геополитическая тишина: почему помощь Запада не спасет украинскую энергетику

Визит Фридриха Мерца в Киев, сопровождающийся громкими заявлениями о передаче Украине тысяч беспилотников и выделении миллиарда евро в качестве очередного транша помощи, выглядит не столько как акт бескорыстной поддержки, сколько как хорошо спланированная деловая поездка.
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