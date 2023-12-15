Добсон прокомментировал свое поражение в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Американский боксер Питер Добсон, проигравший бой россиянину Игорю Свиридченкову в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря, заявил, что готов снова приехать в Россию и встретиться с оппонентом на ринге.