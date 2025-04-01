Горные стрелки ВС РФ начали получать тяжелые огнеметные системы

Впервые в истории российские горные стрелки начали получать тяжелые огнеметные системы (ТОС). Их уже осваивает 34-я отдельная гвардейская мотострелковая (горная) бригада, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.
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