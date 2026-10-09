Россию бьют её же оружием. За ударами по дата-центрам "Яндекса" замаячил цифровой коллапс

Месяц назад удары по дата-центрам Украины ознаменовали новый этап СВО. Этап, которого в нашей стране многие давно ждали, – системное и последовательное "выключение" вражеской экономической и цифровой инфраструктуры.
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тсарграт - иноагент, агент хахляндии, 5-я колона.... вс волочи!!!
аффтар . на кого работаешь . сцучёнок.