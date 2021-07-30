Инсайдер: ЕР впервые откажется от кандидата в пермские депутаты

Пермские единороссы планируют снять одного из кандидатов в депутаты заксобрания края Пермское реготделение «Единой России» планирует отозвать выдвинутого кандидата в депутаты краевого заксобрания по округу № 25 Дмитрия Дробинина, сообщил URA.