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Инсайдер: ЕР впервые откажется от кандидата в пермские депутаты

Инсайдер: ЕР впервые откажется от кандидата в пермские депутаты

Пермские единороссы планируют снять одного из кандидатов в депутаты заксобрания края Пермское реготделение «Единой России» планирует отозвать выдвинутого кандидата в депутаты краевого заксобрания по округу № 25 Дмитрия Дробинина, сообщил URA.

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