Сергей Собянин заявил о модернизации Морозовской больницы

Морозовская детская больница обслуживает более 10 тысяч детей из 89 регионов РФ ежегодно. Ведётся масштабная модернизация, вовлекающая Центр расширенного неонатального скрининга и неонатологическое отделение.
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