В США взбесились из-за оценок Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию

Американского обозревателя Дэвида Кейна возмутили итоги соревнований по фигурному катанию в России. В своем Twitter он заявил, что разница между оценками произвольных программ Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой является "совершенно абсурдной".
Американского обозревателя Дэвида Кейна возмутили итоги соревнований по фигурному катанию в России. В своем Twitter он заявил, что разница между оценками произвольных программ Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой является "совершенно абсурдной".
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