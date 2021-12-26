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В США взбесились из-за оценок Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию

В США взбесились из-за оценок Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию

Американского обозревателя Дэвида Кейна возмутили итоги соревнований по фигурному катанию в России. В своем Twitter он заявил, что разница между оценками произвольных программ Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой является "совершенно абсурдной".

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