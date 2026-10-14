Фишинг под Госуслуги: ЦБ предупредил жителей Новосибирска

В Новосибирской области злоумышленники массово рассылают пользователям портала Госуслуг поддельные уведомления о блокировке аккаунта с логотипом сервиса и «кодом проблемы», чтобы получить доступ к учётным записям и личным данным граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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