Пьяный Джон Джонс напал на допинг-офицера и угрожал его убить (Abq Raw)

Об этом сообщает издание Abq Raw. Инцидент произошел в Альбуркерке (Нью-Мексико) в конце марта-2024. В полицейский департамент города поступила жалоба на чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, напавшего на допинг-офицера.
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