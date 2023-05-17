В ОАК рассказали о планах по созданию площадок для техобслуживания самолетов в Белоруссии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе выставки MILEX-2023, которая проходит в Минске с 17 по 20 мая, прорабатывает возможность расширения производственной кооперации с авиапредприятиями Белоруссии.