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В ОАК рассказали о планах по созданию площадок для техобслуживания самолетов в Белоруссии

В ОАК рассказали о планах по созданию площадок для техобслуживания самолетов в Белоруссии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе выставки MILEX-2023, которая проходит в Минске с 17 по 20 мая, прорабатывает возможность расширения производственной кооперации с авиапредприятиями Белоруссии.

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