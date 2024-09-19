От Oracle требуют отдать права на JavaScript. Разработчики требуют свободы для языка

Сообщество программистов намерено лишить корпорацию прав на товарный знак JavaScript через патентное ведомство\u000D\u000AСообщество разработчиков программного обеспечения призвало Oracle добровольно отказаться от прав на товарный знак JavaScript, который считается одним из самых популярных языков программирования в мире.