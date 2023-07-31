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Жека: «Кто лучший президент 2D? Назову Никиту. Он 24/7 прокручивает все про команду. Я меньше об этом думаю»

Жека: «Я отвечаю за наполнение каналов: их работу, контент. Мы все соблюдаем по контракту – у нас все круто.

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