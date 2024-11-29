Сыгран восьмой тур чемпионата Калмыкии по шахматам

Со стопроцентным результатом в чемпионате Республики Калмыкия в Элисте идет Александр Утнасунов после восьмого тура 29 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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