Смертельный террор: жертвами наезда мигранта на людей в Мюнхене стали мать и двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка и ее мать погибли в результате террористического акта в результате преднамеренного наезда автомобиля на людей в Мюнхене, где прошла традиционная международная конференция по безопасности.
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