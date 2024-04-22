Ольга Гончарова: "Никакой закон не заставит отказаться от родного языка"

Отмена статуса «языка межнационального общения» для русского языка в Молдове показала политический аспект проблемы и отношение сегодняшней власти к представителям национальных меньшинств, а точнее, к гражданам страны.
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