Люди доверяют ChatGPT больше, чем юристам: тревожные результаты исследования

Исследование показало, что люди чаще доверяют юридическим советам ChatGPT, чем реальных юристов. Почему это опасно и как отличить правду от "галлюцинаций" ИИ? Новое исследование Университета Саутгемптона показало шокирующий факт: обычные люди чаще следуют юридическим советам ChatGPT, чем рекомендациям настоящих юристов.
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