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Мошенники в Москве: похищение и выкуп за 500 тыс. рублей предотвращены

Мошенники в Москве: похищение и выкуп за 500 тыс. рублей предотвращены

В Москве раскрыта схема мошенников, похищавших детей и вымогавших у родственников крупные суммы. Последний случай: 16-летний подросток оказался во Владимирской области.

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