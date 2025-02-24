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Рябков: понимания плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

Рябков: понимания плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

Российская сторона по итогам переговоров в Эр-Рияде все еще не имеет ясного понимания мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, заявил в беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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