Рябков: понимания плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

Российская сторона по итогам переговоров в Эр-Рияде все еще не имеет ясного понимания мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, заявил в беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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