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Как казахстанская нефть может попасть в Европу минуя Россию

Как казахстанская нефть может попасть в Европу минуя Россию

Европа продолжает учиться жить без российского углеводородного топлива. Как сообщают СМИ, чешские НПЗ проходят испытания по переходу с главного российского экспортного товара на сырье нероссийского происхождения.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
На долго ли их хватит? И что останется для местного населения?
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