Ровно 10 лет назад в Омске открыли после масштабной реконструкции Любинский проспект. Посмотрели по старым фото, как этот участок выглядел во время ремонта.
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