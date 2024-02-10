Китайский Новый год 2024: как будут праздновать в Москве, СПб и Владивостоке — программа мероприятий в Камергерском переулке и на ВДНХ с 10 февраля Алиса БронскаяС 9 по 18 февраля впервые в истории Москва представит обширные празднования китайского Нового года.