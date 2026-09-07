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Иваново

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Аграрии Ивановской области получили более половины средств поддержки сельхозпроизводства

Сельхозтоваропроизводителям региона полностью выплачены субсидии на поддержку производства молока, племенного животноводства, производство и реализацию зерновых культур, на возмещение затрат на страхование в растениеводстве и животноводстве, компенсацию по приобретению племенного молодняка сельхозживотных.

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