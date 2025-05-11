"Протянул оливковую ветвь". Китайские СМИ пишут о мирной инициативе Путина

"После окончания перемирия в честь Дня Победы, предложенного президентом России Владимиром Путиным уже в третий раз, российский лидер предложил киевским властям возобновить 15 мая в Стамбуле переговоры, прерванные ими в 2022 году".
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