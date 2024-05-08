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Страны Запада намеренно обостряют риски военного столкновения РФ и НАТО в Прибалтике, — эксперты

Страны Запада намеренно обостряют риски военного столкновения РФ и НАТО в Прибалтике, — эксперты

Страны Запада намеренно обостряют риски военного столкновения РФ и НАТО в Прибалтике, — эксперты Алиса БронскаяРоссийские эксперты отмечают, что западные страны активно увеличивают напряженность возможного военного конфликта между Россией и НАТО в Прибалтике.

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