Страны Запада намеренно обостряют риски военного столкновения РФ и НАТО в Прибалтике, — эксперты Алиса БронскаяРоссийские эксперты отмечают, что западные страны активно увеличивают напряженность возможного военного конфликта между Россией и НАТО в Прибалтике.
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