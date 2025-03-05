"Да пошли вы со своей Россией": Мигранты обозлились из-за камер в Санкт-Петербурге. Говорят - "следите за своими"

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Царьград Коллаж Царьграда Нелегалы попадают в страну за взятки, а ловят их за бюджетные деньги.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Въезжают все легально. Со многими бывшими республиками СССР безвизовый въезд (Латвия, Литва, эстония, Туркмения виза). В некоторые въезд по внутренним паспортам. на 90 дней подряд не более 180 дней в году. А далее после въезда их палкой не выгонишь. Насчёт штрафа, отлавливать надо. У них на фейсе не написана дата въезда.
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3 час.
Александр Попов
ДАВИТЬ надо, хоть гусеницами.
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3 час.
alik3456 Джексон
К каждой камере пулемёт. Как зафиксирует нелегала, сразу приговор в действие...
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19 мин.
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