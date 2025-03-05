"Да пошли вы со своей Россией": Мигранты обозлились из-за камер в Санкт-Петербурге. Говорят - "следите за своими"

Георгий Корнев

Въезжают все легально. Со многими бывшими республиками СССР безвизовый въезд (Латвия, Литва, эстония, Туркмения виза). В некоторые въезд по внутренним паспортам. на 90 дней подряд не более 180 дней в году. А далее после въезда их палкой не выгонишь. Насчёт штрафа, отлавливать надо. У них на фейсе не написана дата въезда.