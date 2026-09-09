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Воронежские новости

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14-летнюю школьницу, пропавшую 8 сентября, ищут в Воронеже

14-летнюю школьницу, пропавшую 8 сентября, ищут в Воронеже

Кочергина Анна исчезла 8 сентября 2026 года в микрорайоне Сомово. Девушка худощавого телосложения, около 168 см ростом, волосы розовые.

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