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Культурный берег: зачем ехать в Сочи осенью

Культурный берег: зачем ехать в Сочи осенью

Осенний Сочи и его окрестности по-своему прекрасны. Да, на пляже целый день уже не поваляешься, а море становится прохладнее, зато нет изнуряющего зноя и толп отдыхающих, а культурная программа остается насыщенной.

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