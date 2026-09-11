Культурный берег: зачем ехать в Сочи осенью

Осенний Сочи и его окрестности по-своему прекрасны. Да, на пляже целый день уже не поваляешься, а море становится прохладнее, зато нет изнуряющего зноя и толп отдыхающих, а культурная программа остается насыщенной.
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