Смертельное обучение. Почему на Алтае растет число ДТП с несовершеннолетними водителями

Некоторые родители ведут себя так, будто у них есть запасные дети 22 ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние водители мотоциклов и квадроциклов, произошло в Алтайском крае с наступлением теплого сезона.
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