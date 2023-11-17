В Бурятии разрешили эвтаназию бездомных животных

Народный Хурал Бурятии на сессии 16 ноября принял закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия».
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