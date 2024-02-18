Учёные запустили информацию о вреде алюминия в фольге и зубной пасте

Ведущий специалист по медицинским технологиям в рамках Национальной технологической инициативы HealthNet («Хелснет») Сергей Чудаков подчеркнул, что алюминий, содержащийся в фольге и некоторых зубных пастах, может нанести вред организму, поскольку он имеет способность накапливаться в теле человека.