В Белоруссии чиновникам запретили выезжать за границу без согласования

Белорусским чиновникам запретили покидать страну без согласования с вышестоящим руководством. Об этом стало известно из последнего постановления Совета министров республики, заявили в Telegram-канале «Sputnik Беларусь» В документе подчеркивается, что для выезда из Белоруссии должностным лицам нужно за десять дней до предполагаемой поездки подать специальное заявление.
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