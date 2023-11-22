В Белоруссии чиновникам запретили выезжать за границу без согласования

Белорусским чиновникам запретили покидать страну без согласования с вышестоящим руководством. Об этом стало известно из последнего постановления Совета министров республики, заявили в Telegram-канале «Sputnik Беларусь» В документе подчеркивается, что для выезда из Белоруссии должностным лицам нужно за десять дней до предполагаемой поездки подать специальное заявление.