Пакистан: 16 сентября один гражданский человек и один полицейский получили ранения возле контрольно-пропускного пункта Сра-Хавра, к югу от Пешавара, провинция Хайбер-Пахтунхва, в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на автомобиле.
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