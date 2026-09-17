Пакистан: 16 сентября один гражданский человек и один полицейский получили ранения возле контрольно-пропускного пункта Сра-Хавра, к югу от Пешавара, провинция Хайбер-Пахтунхва, в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на автомобиле.