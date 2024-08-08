ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Украинский дятел залетел к африканским муравьям в Сахель и хотел там всё раздолбать своим длинным клювом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "На грани погибели": Профессор призвал русских проснуться – это должны услышать и в Кремле
- «Везите Мигрантов!» - Губернатор Волгоградского региона решил проблему демографии «высококлассными специалистами»
- "Русские должны адаптироваться к мигрантам!" - Провокационное решение проблемы предложили на круглом столе с участием властей
Свежие комментарии