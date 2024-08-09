Страна и люди
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Страна и люди

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«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

«Меня схватили ночью». .Осенью 2022 года я слышал литературный русский язык в Ташкенте повсюду. Нет, узбеки и так неплохо говорят на русском — речь идёт о моих соотечественниках: звучал и московский акцент, и питерские выражения «булошная» и «парадное», и южнорусский говорок.

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Nata
Дятлооброт в природе! Наши дятлы к ним, их дятлы к нам.
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