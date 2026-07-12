Менеджер Абдель-Азиз о поражении Макгрегора в UFC: это все вина Хабиба

Менеджер ряда бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Абдель-Азиз в социальной сети X отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира промоушена под номером 329 с Максом Холлоуэем, иронично упомянув Хабиба Нурмагомедова.
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