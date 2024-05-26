Увидеть Москву и умереть, или впечатления французов о России

Столы перевернулись. Когда-то мы взахлёб слушали рассказы счастливчиков, побывавших за рубежом: разглядывали фото, восхищались импортной техникой и прочими материальными частичками капиталистического мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии