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Футболист Быстров: в одном клубе сказали заплатить судьям, чтобы честно судили

Футболист Быстров: в одном клубе сказали заплатить судьям, чтобы честно судили

Бывший полузащитник московского "Спартака", петербургского "Зенита", махачкалинского "Анжи", "Краснодара", "Тосно" и сборной России Владимир Быстров заявил, что в одной из команде, за которую он выступал, просили заплатить арбитрам, чтобы они судили честно, передает "РБ Спорт".

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