За последние 10 лет гражданство России получили более 800 тысяч жителей Таджикистана

Путин: "Я думаю, что судьбы очень многих народов, прежде всего, конечно русского народа, могут кардинально поменяться в ближайшие годы, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже как такой этнос, как русский народ, в таком виде, в каком он есть сегодня сохранится, или будет московитом, или какие-нибудь уральцы и так далее. И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на НАШИХ людей, которые искренне, но ответственно относятся к НАШЕЙ Родине. Такие планы уже изложены на бумаге, но в условиях выстраивания отношений Россия старалась об этом не говорить» отметил президент. ЖДИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ. Может уральцами станете, или ещё кем-то.

НП

Наталья Павлова

Зачем же так нагло перевирать? Вот что было сказано: ""У них одна цель: раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего русского, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы — они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить. Но это же все есть, это все написано на бумажке. Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать". А теперь, как говорится, найдите отличия.