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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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За последние 10 лет гражданство России получили более 800 тысяч жителей Таджикистана

За последние 10 лет гражданство России получили более 800 тысяч жителей Таджикистана

Получение российского гражданства жителями Таджикистана не представляет угрозы для республики.

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Комментарии
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Вальтер Юпитерский
Путин: &quot;Я думаю, что судьбы очень многих народов, прежде всего, конечно русского народа, могут кардинально поменяться в ближайшие годы, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже как такой этнос, как русский народ, в таком виде, в каком он есть сегодня сохранится, или будет московитом, или какие-нибудь уральцы и так далее. И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на НАШИХ людей, которые искренне, но ответственно относятся к НАШЕЙ Родине. Такие планы уже изложены на бумаге, но в условиях выстраивания отношений Россия старалась об этом не говорить» отметил президент. ЖДИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ. Может уральцами станете, или ещё кем-то.
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3 н.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
«Русские, русские». А кто такие русские? Не было до IX века практически никаких русских.
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3 н.
НП
Наталья Павлова
Зачем же так нагло перевирать? Вот что было сказано: &quot;&quot;У них одна цель: раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего русского, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы — они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить. Но это же все есть, это все написано на бумажке. Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать&quot;. А теперь, как говорится, найдите отличия.
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3 н.