"Complete Lawlessness": Seattle Residents Concerned With "Chaos" Cause By Illegal Street Racing We've already seen it wreak havoc in cities like Philadelphia, and now illegal street racing is taking over another Democrat-run, Democrat-DA led city: Seattle.
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