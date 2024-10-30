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Zero Hedge

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"Complete Lawlessness": Seattle Residents Concerned With "Chaos" Cause By Illegal Street Racing

"Complete Lawlessness": Seattle Residents Concerned With "Chaos" Cause By Illegal Street Racing

"Complete Lawlessness": Seattle Residents Concerned With "Chaos" Cause By Illegal Street Racing We've already seen it wreak havoc in cities like Philadelphia, and now illegal street racing is taking over another Democrat-run, Democrat-DA led city: Seattle.

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