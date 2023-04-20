Мать помощницы сенатора похитили и потребовали за нее выкуп

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения матери помощника сенатора. Как стало известно РЕН ТВ, дочь пенсионерки обратилась в полицию с заявлением о том, что злоумышленники требуют с нее 2 млн рублей за возвращение ее матери.