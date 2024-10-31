Поезд сбросил легковушку в кювет недалеко от Владимира

Авария произошла в светлое время на переезде без шлагбаума.30 октября в дневное время на нерегулируемом железнодорожном переезде между станцями Улыбышево и Владимир Горьковской железной дороги грузовой поезд столкнулся с автомобилем "Лада Калина".