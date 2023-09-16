На днях Путин многое что поведал граду и миру. Вкратце и тезисно для тех, кому лень искать и читать слова мудрейшего в оригинале: Приватизация.
Суть сего момента
Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Так никого не осталось, кто мог бы реально претендовать
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4 час.
Александр яросв
По выборы. Путин выставит свою кандидатуру 100%. Просто когда надоест, поставит своего преемника мол рули дальше.
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3 час.
ВФ
Владимир Фердман
так уже были заявления в мировой прессе, что следующий срок не признают легитивным Остается только приемника назначать
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2 час.
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