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Суть сего момента

Суть сего момента

На днях Путин многое что поведал граду и миру. Вкратце и тезисно для тех, кому лень искать и читать слова мудрейшего в оригинале: Приватизация.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Так никого не осталось, кто мог бы реально претендовать
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4 час.
Александр яросв
По выборы. Путин выставит свою кандидатуру  100%. Просто когда надоест, поставит своего преемника мол рули дальше.
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3 час.
ВФ
Владимир Фердман
так уже были заявления в мировой прессе, что следующий срок не признают легитивным Остается только приемника назначать
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2 час.

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