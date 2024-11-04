Ирина Шейк пришла на светский ужин в "голом" платье и толстовке

Ирина Шейк посетила светский ужин корейского бренда d'Alba, лицом которого она недавно стала. 38-летняя российская модель пришла на мероприятие в Милане, приуроченное к запуску новой линейки средств, в блестящем "голом" платье.
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