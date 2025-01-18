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Репродуктолог рассказала, как подойти к планированию ребенка, если вы уже к этому готовы

Репродуктолог рассказала, как подойти к планированию ребенка, если вы уже к этому готовы

Планирование беременности — важный этап в жизни каждой пары. Подготовка к рождению ребенка требует комплексного подхода, который включает заботу о здоровье, психологическую настройку и взаимодействие с медицинскими специалистами.

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