Заместители прокурора МУС возглавят офис после отстранения Хана

Заместители прокурора Международного уголовного суда (МУС) Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат исполнять обязанности руководства канцелярии прокурора после того, как Ассамблея государств-участников Римского статута большинством голосов приняла решение о снятии Карима Хана с должности, сообщает пресс-служба суда.