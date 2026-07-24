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Аргументы и Факты

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Заместители прокурора МУС возглавят офис после отстранения Хана

Заместители прокурора МУС возглавят офис после отстранения Хана

Заместители прокурора Международного уголовного суда (МУС) Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат исполнять обязанности руководства канцелярии прокурора после того, как Ассамблея государств-участников Римского статута большинством голосов приняла решение о снятии Карима Хана с должности, сообщает пресс-служба суда.

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