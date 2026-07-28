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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Аршавин: «Даку фолил на Тормене перед голом «Рубина». Витора толкнули настолько, что он согнулся. Человек на ВАР не понимает сути игры в футбол»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что нападающий « Рубина » Мирлинд Даку нарушал правила перед голом в ворота « Краснодара » (1:3) в матче 1-го тура РПЛ .

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